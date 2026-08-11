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Pinky Malinky

NickelodeonStaffel 1Folge 2vom 11.08.2026
Haustier / Snack

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Pinky Malinky

Folge 2: Haustier / Snack

22 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6

Pinky will eine Wildkatze in ein Haustier verwandeln. Pinky erfährt, dass ein beliebter Snack eingestellt wird. Er beschließt, ihn nachzumachen, damit zukünftige Generationen ebenfalls in den Genuss kommen.

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