Staffel 1Folge 2vom 11.08.2026
Haustier / SnackJetzt kostenlos streamen
Pinky Malinky
Folge 2: Haustier / Snack
22 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6
Pinky will eine Wildkatze in ein Haustier verwandeln. Pinky erfährt, dass ein beliebter Snack eingestellt wird. Er beschließt, ihn nachzumachen, damit zukünftige Generationen ebenfalls in den Genuss kommen.
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Pinky Malinky
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany