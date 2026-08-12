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Pinky Malinky

NickelodeonStaffel 1Folge 3vom 12.08.2026
Technologie / Begeisterung

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Pinky Malinky

Folge 3: Technologie / Begeisterung

22 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6

Pinky will seiner Mom Technologie näherbringen. Doch das läuft anders als geplant - plötzlich ist sie total von Videospielen und Social Media besessen. Pinky will Tina für die Schule motivieren, doch die glaubt, dass er in sie verliebt ist.

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