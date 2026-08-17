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Pinky Malinky

NickelodeonStaffel 1Folge 6vom 17.08.2026
Geheimnis / Gruselig

Geheimnis / GruseligJetzt kostenlos streamen

Pinky Malinky

Folge 6: Geheimnis / Gruselig

22 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6

Pinky ist süchtig nach einer TV-Show. Er schämt sich jedoch dafür. Daraufhin beschließt er, sein Laster geheim zu halten. Pinky kann nicht glauben, dass JJ keine Horrorfilme mag. Um ihm mit seiner Angst zu helfen, erschreckt er ihn.

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