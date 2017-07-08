Folge vom 08.07.2017
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Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 08.07.2017: Making-of
45 Min.Folge vom 08.07.2017Ab 6
Heute gewährt das Villalobos Rescue Center in New Orleans private Einblicke hinter die Kulissen. Denn im Fokus steht diesmal die Produktion der Doku-Serie selbst. Tia Torres, die Gründerin der erfolgreichen Hunde-Rettungsstation, plaudert aus dem Nähkästchen, es gibt unerwartete Begegnungen, brenzlige Momente und solche, die zu Tränen rühren. Viel Spaß beim Making-of von „Pitbulls auf Bewährung“!
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.