Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 15.07.2017: Ein perfekter Tag
45 Min.Folge vom 15.07.2017
Ein großer Moment für die Villalobos-Familie: Tias Pflegesohn Moe und seine Verlobte Lizzy heiraten! Das Fest steigt in wenigen Tagen und so sind alle in heller Aufregung und im Vorbereitungsmodus. Parallel geht das Tagesgeschäft mit den Tieren natürlich weiter: Labrador-Mischling Katie findet eine neue Familie und Tierärztin Dr. Kristen kümmert sich um das verletzte Hinterbein von Hündin Basura.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2, Season 7-11: Warner Bros. Discovery, Inc.