Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 21.07.2018: Der Retter in der Not
44 Min.Folge vom 21.07.2018Ab 12
Notfall im „Villalobos Rescue Center“: Eine halbtote Hündin wird eingeliefert! Tias Schwiegertochter Lizzy verliert keine Zeit. Sie packt das arme Ding in ihr Auto und rast in Windeseile zu Tierärztin Dr. Kristen. Alle Beteiligten sind entsetzt über den Zustand des Tiers. Denn der Vierbeiner ist innen wie außen voller Maden! Nach eingehender Untersuchung stellt sich der Grund für die lebensgefährliche Erkrankung heraus - im Bauch der Hündin sind mehrere Welpen verendet. Später ist eine alleinerziehende Mutter aus Boston mit ihrem fünfjährigen Sohn zu Besuch in der Hundestation. Doch die aufbrausende Art des Jungen macht es schwierig, einen passenden Hund für die Adoption zu finden...
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 7-12: Warner Bros. Discovery, Inc.