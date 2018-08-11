Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 11.08.2018: Earl spielt Fahrlehrer
45 Min.Folge vom 11.08.2018Ab 12
Tia hat eine Hündin aus einem Überschwemmungsgebiet in Louisiana gerettet. Doch der völlig aufgedunsene Bauch des Tiers lässt nichts Gutes vermuten. Jetzt soll eine Untersuchung bei Tierärztin Dr. Kristen klären, was der Auslöser für die Beschwerden ist. Das Ergebnis ist für alle ein Riesenschock: An den Eierstöcken der Hündin hat sich ein sechs Kilo schwerer Tumor gebildet. Zum Glück verläuft die Operation ohne weitere Komplikationen - und so stehen die Chancen gut, dass der Vierbeiner bald an eine neue Familie vermittelt werden kann. Später nimmt sich Earl Zeit für seinen Sohn. Denn der macht gerade den Führerschein und braucht dringend ein paar Nachhilfestunden beim Einparken...
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 7-12: Warner Bros. Discovery, Inc.