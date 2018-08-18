Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 18.08.2018: Besondere Talente gesucht
45 Min.Folge vom 18.08.2018Ab 12
Pitbull, Labrador oder Promenadenmischung: Fast 400 Hunde leben derzeit im „Villalobos Rescue Center“. Die Kapazitäten der Rettungsstation sind also nahezu erschöpft. Daher sind Tia Torres und ihr Team froh über jedes Tier, das erfolgreich an einen neuen Besitzer vermittelt werden kann. Umso spannender ist das heutige Treffen mit einer Organisation aus North Carolina, die Servicehunde speziell für Veteranen ausbildet. Ziel ist es, geeignete Villalobos-Vierbeiner zu finden, die den ehemaligen Soldaten im Alltag zur Seite stehen. Außerdem in dieser Folge: Ein Rottweiler wird vom Highway gerettet und in der Zweigstelle im Assumption Parish muss sich Hündin Mossy an ihre neue Umgebung gewöhnen.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 7-12: Warner Bros. Discovery, Inc.