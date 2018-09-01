Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 01.09.2018: Tias Arche
45 Min.Folge vom 01.09.2018Ab 12
New Orleans wurde schon mehrfach von verheerenden Flutkatastrophen getroffen. Auch die Zweigstelle des „Villalobos Rescue Center“, im Assumption Parish, ist beim letzten Mal fast in den Fluten versunken. Ein Warnschuss für Tia Torres und ihr Team! Um für künftige Überschwemmungen gerüstet zu sein, muss dringend ein Notfallplan her. Mit eigens konstruierten schwimmenden Zwingern wollen die Hunderetter der Bedrohung begegnen. Jede Arche bietet Platz für 24 Tiere. Außerdem kommen Vorräte und Futter an Bord. Bei allen Vorsichtsmaßnahmen für die Zukunft, stehen aber auch akute Fälle an: Ein Pitbull mit Bisswunden im Gesicht muss zum Tierarzt und Leo aus Boston sucht einen tierischen Freund.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 7-12: Warner Bros. Discovery, Inc.