Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 08.09.2018: Tia wird Großmutter
44 Min.Folge vom 08.09.2018Ab 12
Nachwuchs im Rudel: Das „Villalobos Rescue Center“ ist ein Familienbetrieb mit Tradition. Gemeinsam mit ihren Kindern hat Tia Torres die Hunde-Rettungsstation zu dem gemacht, was sie heute ist. Und bald gibt es sogar zusätzliche Verstärkung für den Mädels-Klan. Denn Tania bekommt eine Tochter! Bis es soweit ist, sind zwar noch zwei Monate Zeit, aber trotzdem ist jede Menge zu tun. Babyklamotten besorgen oder Kinderzimmer einrichten zum Beispiel. Außerdem haben sich Ehemann Perry und Schwester Mariah etwas Besonderes einfallen lassen, um die werdende Mama zu überraschen. Eine zirkusreife Babyparty soll Tania zeigen, dass sie auf die Unterstützung der ganzen Familie zählen kann.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 7-12: Warner Bros. Discovery, Inc.