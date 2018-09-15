Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 15.09.2018: Ohne Leine
45 Min.Folge vom 15.09.2018Ab 12
Wie fängt man einen verängstigten Pitbull? Warum haben Maden eine heilsame Wirkung? Wer sind die Menschen, die das „Villalobos Rescue Center“ am Laufen halten? In dieser Folge lässt Tia Torres die Hunde von der Leine und blickt gemeinsam mit ihrem Team auf die außergewöhnlichsten Momente der aktuellen Staffel zurück. Von abenteuerlichen Rettungsaktionen über persönliche Geschichten bis hin zu Veterinären, die in New Orleans tagtäglich kleine Wunder vollbringen: Heute dreht sich alles um ambitionierte Tierschützer und ihre vierbeinigen Freunde. Denn wenn es darum geht, herrenlosen Hunden ein neues Zuhause zu vermitteln, bekommen in der Villalobos-Station oft auch Menschen eine zweite Chance!
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 7-12: Warner Bros. Discovery, Inc.