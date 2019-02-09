Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 09.02.2019: Rhinos Rentnerparadies
44 Min.Folge vom 09.02.2019Ab 12
Rhino ist schon lange ein Teil der Villalobos-Familie. Als Maskottchen der New Orleans VooDoo, einem ortsansässigen Football-Team, erlangte er sogar eine gewisse Berühmtheit. Doch die glorreichen Zeiten sind leider vorüber. Denn der 13-jährige Pitbull ist an Knochenkrebs erkrankt und seine Tage sind gezählt. Um dem Vierbeiner einen würdigen Lebensabend zu ermöglichen, beschließt Tia Torres schweren Herzens, ein neues Zuhause für Rhino zu suchen. Außerhalb der Stadt findet sie die perfekte Location: eine Hunderettungsstation mit viel Grün und aufgeweckten Spielkameraden. Später ist ein geschiedener Geschäftsmann aus Alabama auf der Suche nach einem neuen Gefährten - und auch er wird fündig!
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 7-12: Warner Bros. Discovery, Inc.