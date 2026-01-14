Zum Inhalt springenBarrierefrei
Poochini

Der Prophet

Staffel 1Folge 24vom 14.01.2026
Der Prophet

Poochini

Folge 24: Der Prophet

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Poochini fällt vom Sofa und hat einen schiefen Hals. Er versucht alles mögliche um seine Schmerzen zu bekämpfen, was Wendy davon überzeugt, dass Poochini die Zukunft vorhersagen kann. - Als dann auch noch zufällig einige Ding eintreffen, die Wendy glaubt, von Poochini erfahren zu haben, ist das Chaos perfekt.

Poochini

Poochini

