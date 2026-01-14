Zum Inhalt springenBarrierefrei
Poochini - Staffel 1, Folge 29 vom 14.01.2026
Das große Graben

9 Min. Ab 6

Inspiriert durch Billy, der seine verhasste Klarinette im Garten vergräbt, fängt Poochini an, alle Gegenstände, die ihn stören, zu verbuddeln. Da er sich dabei in eine Art Rausch gräbt, endet es damit, daß er das komplette Haus ausräumt und alles im Garten unter der Erde verschwindet. Als die Familie dies spitz kriegt, schieben sie das Werk, zum Glück für Poochini, Außerirdischen in die Schuhe und glaubt darüber hinaus noch, daß Poochini sie vor Schlimmeren bewahrt hätte.

