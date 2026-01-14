Poochini
Folge 29: Das große Graben
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Inspiriert durch Billy, der seine verhasste Klarinette im Garten vergräbt, fängt Poochini an, alle Gegenstände, die ihn stören, zu verbuddeln. Da er sich dabei in eine Art Rausch gräbt, endet es damit, daß er das komplette Haus ausräumt und alles im Garten unter der Erde verschwindet. Als die Familie dies spitz kriegt, schieben sie das Werk, zum Glück für Poochini, Außerirdischen in die Schuhe und glaubt darüber hinaus noch, daß Poochini sie vor Schlimmeren bewahrt hätte.
