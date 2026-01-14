Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Poochini

Stars in der Manege

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 37vom 14.01.2026
Stars in der Manege

Stars in der ManegeJetzt kostenlos streamen

Poochini

Folge 37: Stars in der Manege

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Poochini träumt davon, ein großer Star zu sein. Da kommt ihm der Wanderzirkus mit seiner Monstrositäten-Show, der gerade auf der Durchreise ist, absolut recht, vor allem, weil dort ein neuer Mitarbeiter gesucht wird. Poochini läßt sich sofort einstellen, doch seine Karriere in der Manege nimmt ein jähes Ende, weil er an Monstrosität die beiden Nachbarn Dirt und Bunk keineswegs übertreffen kann und diese statt seiner eingestellt werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Poochini
Studio 100 Kids
Poochini

Poochini

Alle 1 Staffeln und Folgen