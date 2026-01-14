Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Poochini

Die Grillparty

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 38vom 14.01.2026
Die Grillparty

Die GrillpartyJetzt kostenlos streamen

Poochini

Folge 38: Die Grillparty

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Wendy hat die ganze Familie auf Diät gesetzt, was Poochini schließlich so in den Wahnsinn treibt, daß er die Grillparty der Nachbarn überfällt und dort kiloweise Fleisch verschlingt. Den völlig außer Rand und Band geratenen Poochini kann, oh Wunder, nur ein Tofu-Würstchen wieder kurieren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Poochini
Studio 100 International
Poochini

Poochini

Alle 1 Staffeln und Folgen