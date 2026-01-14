Poochini
Folge 40: Der Piranha
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Poochinis einziger wahrer Freund, der Goldfisch der Familie White, langweilt sich in seinem Goldfischglas. Deshalb verkündet Billy, daß er ihm einen Spielkameraden besorgen wird, worüber sich der Fisch und auch Poochini natürlich sehr freuen. Aber Billy hat wieder einmal nicht die besten Absichten, denn er kommt schon bald darauf mit einem Piranha nach Hause, der dem Goldfisch und natürlich auch Poochini daraufhin das Leben schwer macht.
