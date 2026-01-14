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Poochini

Katzenjammer

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 44vom 14.01.2026
Katzenjammer

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Poochini

Folge 44: Katzenjammer

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Den Whites läuft ein Kätzchen zu. Wendy ist sofort ganz hingerissen, aber natürlich ist die Katze in Wirklichkeit ein Kater und tut alles, um Poochini das Leben schwer zu machen. - Erst als Poochini richtig wütend wird, gelingt es ihm, den Feind aus dem Haus zu schlagen.

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