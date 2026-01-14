Poochini
Folge 44: Katzenjammer
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Den Whites läuft ein Kätzchen zu. Wendy ist sofort ganz hingerissen, aber natürlich ist die Katze in Wirklichkeit ein Kater und tut alles, um Poochini das Leben schwer zu machen. - Erst als Poochini richtig wütend wird, gelingt es ihm, den Feind aus dem Haus zu schlagen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Poochini
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Wild Brain Inc., EM.TV & Wavery B.V.