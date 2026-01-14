Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 48vom 14.01.2026
Folge 48: Ferngesteuert

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Billy feiert wieder mal seinen Geburtstag und bekommt von Walter und Wendy ein ferngesteuertes Rennauto geschenkt, mit dem er nun seinerseits den armen Poochini terrorisiert. Aber nachdem Poochini tagelang unter dem aufdringlichen Gefährt leiden musste, kommt er endlich auf eine geniale Idee, um sich seiner zu entledigen...

Studio 100 International
