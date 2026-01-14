Poochini
Folge 63: Der fliegende Hund
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Billy hat in der Schule erzählt, dass er einen Hund zum Fliegen bringen kann. Natürlich ist er von allen ausgelacht worden und jetzt muss Poochini dran glauben, und es werden etliche Flugversuche mit ihm durchgeführt, die natürlich alle kläglich scheitern.
Poochini
Genre:Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6