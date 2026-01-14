Zum Inhalt springenBarrierefrei
Poochini

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 63vom 14.01.2026
Folge 63: Der fliegende Hund

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Billy hat in der Schule erzählt, dass er einen Hund zum Fliegen bringen kann. Natürlich ist er von allen ausgelacht worden und jetzt muss Poochini dran glauben, und es werden etliche Flugversuche mit ihm durchgeführt, die natürlich alle kläglich scheitern.

