Poochini
Folge 66: Die Ratte
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Bald darauf wird die Familie White von einer Ratte terrorisiert, die jede Nacht die Küche verwüstet und überdies die gesamte Einrichtung durcheinanderbringt. Deshalb wird der tapfere Wachhund Poochini auf die Ratte angesetzt, dem es dann auch tatsächlich gelingt, den Schädling zu stellen. Doch zu Poochinis Erstaunen handelt es sich gar nicht um eine Ratte, sondern um ein riesiges Nagetier aus Südamerika namens Sergio, das aus dem Zoo ausgebrochen ist.
