Poochini
Folge 68: Der Dienstbote
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Walter hat sich beim Bowling sämtliche Extremitäten gebrochen und sitzt hilflos zuhause auf der Couch. Wie gut, daß ihm Poochini jeden Wunsch von den Augen abliest und sich liebevoll um sein Herrchen kümmert. Doch Walter nutzt die Gelegenheit aus, endlich einen persönlichen Dienstboten zu haben und kommandiert den armen, hilfsbereiten Poochini so unbarmherzig herum, bis dieser am Ende seiner Kräfte ist.
Genre:Kinder, Unterhaltung
6