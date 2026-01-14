Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Dienstbote

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 68vom 14.01.2026
Folge 68: Der Dienstbote

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Walter hat sich beim Bowling sämtliche Extremitäten gebrochen und sitzt hilflos zuhause auf der Couch. Wie gut, daß ihm Poochini jeden Wunsch von den Augen abliest und sich liebevoll um sein Herrchen kümmert. Doch Walter nutzt die Gelegenheit aus, endlich einen persönlichen Dienstboten zu haben und kommandiert den armen, hilfsbereiten Poochini so unbarmherzig herum, bis dieser am Ende seiner Kräfte ist.

Studio 100 International
