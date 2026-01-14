Poochini
Folge 74: Whitesylvania
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Walter weigert sich, die Hundesteuer für Poochini zu bezahlen und gründet lieber einen eigenen Staat: Whitesylvania. Doch der Hundefänger lässt nicht locker und am Schluss marschiert sogar das Militär vor Walters Garten auf. Erst als Walter den Kampf verloren hat, bezahlt er.
Genre:Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6