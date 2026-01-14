Poochini
Folge 76: Jagdfieber
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Wendy hat Walters Familienerbstück, einen alten Elchkopf, weggeworfen. Walter ist total entsetzt und versucht verzweifelt mit Poochinis Hilfe, eine neue Jagdtrophäe für die Wand zu erlegen. Natürlich schaffen die beiden es nicht und am Ende muss Poochini sich selbst an die Wand hängen, damit Walter zufrieden ist.
