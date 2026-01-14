Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 76vom 14.01.2026
Folge 76: Jagdfieber

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Wendy hat Walters Familienerbstück, einen alten Elchkopf, weggeworfen. Walter ist total entsetzt und versucht verzweifelt mit Poochinis Hilfe, eine neue Jagdtrophäe für die Wand zu erlegen. Natürlich schaffen die beiden es nicht und am Ende muss Poochini sich selbst an die Wand hängen, damit Walter zufrieden ist.

Studio 100 International
