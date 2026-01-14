Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Poochini

Poochini und die Außerirdischen

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 78vom 14.01.2026
Poochini und die Außerirdischen

Poochini und die AußerirdischenJetzt kostenlos streamen

Poochini

Folge 78: Poochini und die Außerirdischen

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Poochini sieht im Fernsehen eine Sendung über Außerirdische und ist sich sofort sicher, dass er von lauter Aliens umgeben ist. Erst als er ein richtiges Alien sieht, weiß er, dass die Verrückten um ihn herum verrückt aber menschlich sind.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Poochini
Studio 100 Kids
Poochini

Poochini

Alle 1 Staffeln und Folgen