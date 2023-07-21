Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 21.07.2023: Die Pool-Ruine
20 Min.Folge vom 21.07.2023
Eine Familie aus Franklin, Tennessee, braucht dringend Hilfe von den Profis für die Rettung ihres Pools. Sie leben seit über zwei Jahren mit einem unvollendeten und unnutzbaren Pool vor der Terrassentür. Kyle und Justin verwandeln den Garten von einem Zustand des Chaos’ in ein Paradies, das die kühnsten Träume der Familie übertrifft!
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.