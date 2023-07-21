Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 21.07.2023: Die Rutsche ins Paradies
20 Min.Folge vom 21.07.2023
Der steile Garten einer jungen Familie aus Tennessee machte es ihnen unmöglich, die Zeit im Freien zu genießen. Sie brauchen Hilfe bei der Gestaltung ihres eigenen Paradieses, und die Pool Kings kommen dem Ruf nach. Kyle und Justin designen einen atemberaubenden Garten mit einem Wasserfall, einer Feuerstelle und einer individuellen Wasserrutsche, die die Nachteile ihres Gartens perfekt nutzt.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.