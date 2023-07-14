Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 14.07.2023: Das Haus am See
19 Min.Folge vom 14.07.2023
Eine Familie aus Lake Jackson, Texas, hat schon immer davon geträumt, ein Haus auf einem Stück Land am Pecan Lake zu bauen. Nach 14 Jahren kam das Grundstück endlich auf den Markt und sie begannen mit dem Bau ihres maßgeschneiderten Zuhauses. Der auf einer Halbinsel gelegene Garten bietet Kyle und Justin den idealen Platz, um einen einzigartigen Vanishing-Edge-Pool zu bauen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.