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Pool Kings - Profis am Werk

Ein Pool am Steilhang

HGTVFolge vom 14.07.2023
Ein Pool am Steilhang

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 14.07.2023: Ein Pool am Steilhang

20 Min.Folge vom 14.07.2023

Ein Ehepaar aus Franklin, Tennessee, hat die Pool Kings mit dem Bau ihres Traumpools in ihrem sehr anspruchsvollen Garten beauftragt. Mit steilen Hängen und einem engen Zugang haben Kyle und Justin alle Hände voll zu tun. Die Pool Kings trotzen schwierigen Wetterbedingungen und Rückschlägen, um ein einzigartiges Gartenparadies zu schaffen.

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