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Pool Kings - Profis am Werk

Der Pool am Golfplatz

HGTVFolge vom 11.08.2023
Der Pool am Golfplatz

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 11.08.2023: Der Pool am Golfplatz

20 Min.Folge vom 11.08.2023

Jim und Mike kämpfen mit sintflutartigen Regenfällen, während sie einen Pool neben einem Golfplatz in Austin, Texas, bauen. Sie haben viel zu tun, um einen ganzjährig nutzbaren Außenbereich zu schaffen, der einerseits Privatsphäre vor den Golfspielenden bietet und andererseits perfekt zur neu gebauten Terrasse passt – und vor allem den Hunden einen Ort bietet, an dem sie sich in der texanischen Hitze abkühlen können.

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