Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 11.08.2023: Ein Grossfamilienpool
20 Min.Folge vom 11.08.2023
In Corona, Kalifornien, braucht eine Großfamilie Hilfe bei der Aufteilung ihres begrenzten Wohnraums. Mohammed und Sheryl Ghonim haben zwei kleine Kinder, zwei Neffen im Teenageralter und jede Menge Fitnessgeräte. Also entwerfen die Pool-Profis einen cleanen, geometrischen Pool mit einer kunstvollen Springbrunnenwand, Feuerelementen, einem tollen Grillplatz und einem stilvollen Poolhaus mit einem eleganten Fitnessraum.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.