Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 04.08.2023: Vom Steingarten zum Pool
19 Min.Folge vom 04.08.2023
Nach dem Einzug in ein wunderschönes Anwesen in Santa Barbara, Kalifornien, das einst einem Gärtnermeister gehörte, beschließt eine Familie, die wenig Muse für die Gartenarbeit hat, sich professionelle Unterstützung zu holen. Mike und Jim sind zur Stelle, um einen Garten zu kreieren, der den Bedürfnissen der Familie besser entspricht. Sie verwandeln einen Gartenweg in eine Schwimmbahn und das Gewächshaus in ein stilvolles Poolhaus. Der charmante Stil des Hauses bleibt jedoch erhalten und macht das fertige Projekt zu einem beeindruckenden Meisterwerk.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.