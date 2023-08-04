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Pool Kings - Profis am Werk

Vom Steingarten zum Pool

HGTVFolge vom 04.08.2023
Vom Steingarten zum Pool

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 04.08.2023: Vom Steingarten zum Pool

19 Min.Folge vom 04.08.2023

Nach dem Einzug in ein wunderschönes Anwesen in Santa Barbara, Kalifornien, das einst einem Gärtnermeister gehörte, beschließt eine Familie, die wenig Muse für die Gartenarbeit hat, sich professionelle Unterstützung zu holen. Mike und Jim sind zur Stelle, um einen Garten zu kreieren, der den Bedürfnissen der Familie besser entspricht. Sie verwandeln einen Gartenweg in eine Schwimmbahn und das Gewächshaus in ein stilvolles Poolhaus. Der charmante Stil des Hauses bleibt jedoch erhalten und macht das fertige Projekt zu einem beeindruckenden Meisterwerk.

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