Population: 11
1 StaffelAb 16
Andy wurde mit nur neun Jahren von seinem Vater verlassen und begibt sich nun auf die Suche nach ihm. Hugo soll in einem einsam gelegenen Örtchen mit nur elf weiteren Einwohnern im australischen Outback leben. Als Andy dort ankommt, ist sein Vater jedoch verschwunden. Aufgeben kommt für den jungen Mann aber nicht infrage, denn er muss eine dringende finanzielle Angelegenheit mit Hugo klären.
Genre:Comedy, Krimi, Thriller
Produktion:AU, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited