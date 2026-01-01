Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Premier League Darts

Sport1Staffel 2026Folge 1vom 05.02.2026
1. Abend, Newcastle

1. Abend, NewcastleJetzt kostenlos streamen

Premier League Darts

Folge 1: 1. Abend, Newcastle

163 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12

Auftakt der Premier League Darts: Die Weltelite des Darts gastiert zum ersten Spielabend in der Utilita Arena. Hochklassige Duelle, große Atmosphäre und maximale Spannung live aus Newcastle.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Premier League Darts
Sport1

Premier League Darts

Alle 1 Staffeln und Folgen