Staffel 2026Folge 1vom 05.02.2026
1. Abend, Newcastle
Premier League Darts
Folge 1: 1. Abend, Newcastle
163 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Auftakt der Premier League Darts: Die Weltelite des Darts gastiert zum ersten Spielabend in der Utilita Arena. Hochklassige Duelle, große Atmosphäre und maximale Spannung live aus Newcastle.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Premier League Darts
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1