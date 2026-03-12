Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Premier League Darts

6. Abend, Nottingham

Sport1Staffel 2026Folge 6vom 12.03.2026
6. Abend, Nottingham

6. Abend, NottinghamJetzt kostenlos streamen

Premier League Darts

Folge 6: 6. Abend, Nottingham

174 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

Darts-Highlight in Nottingham: Am sechsten Abend der Premier League treffen die besten Spieler der Welt in der Motorpoint Arena aufeinander. Vor ausverkauftem Haus stehen packende Duelle, hohe Averages und spektakuläre Finishes im Fokus.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Premier League Darts
Sport1
Premier League Darts

Premier League Darts

Alle 1 Staffeln und Folgen