Premier League Darts
Folge 6: 6. Abend, Nottingham
174 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12
Darts-Highlight in Nottingham: Am sechsten Abend der Premier League treffen die besten Spieler der Welt in der Motorpoint Arena aufeinander. Vor ausverkauftem Haus stehen packende Duelle, hohe Averages und spektakuläre Finishes im Fokus.
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1