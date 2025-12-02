Staffel 1Folge 2
Private Eyes
Folge 2: Alles an seinem Platz
45 Min.Ab 12
Nachdem der undurchsichtige Zack Beach ermordet in seinem Penthouse aufgefunden worden ist, werden Shade und Angie von Robin Westing, einer alten Freundin Shades und Zacks derzeitiger Geschäftspartnerin, angeheuert. Da sich Robins Fingerabdrücke überall am Tatort befinden, wird sie von der Polizei verdächtigt, und es wird schwierig, ihre Unschuld zu beweisen. Derweil zieht Shade alle Register, um zu zeigen, dass er genau der Partner ist, den Angie braucht.
Private Eyes
Genre:Drama
Copyrights:© 2017 Shade PI S2 Productions Inc. All rights reserved.