Staffel 1Folge 3
Private Eyes
Folge 3: Volltreffer
45 Min.Ab 6
In der adrenalingeladenen Welt des Pferderennens, in der es um hohe Einsätze geht, werden Shade und Angie von einem wohlhabenden Paar engagiert, um ein gestohlenes Rennpferd aufzuspüren. Sie geraten in eine Auseinandersetzung.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
