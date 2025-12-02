Staffel 1Folge 9
Folge 9: Hokus Pokus Verschwindibus
45 Min.
Shade und Angie erhalten von Detective Kurtis Mazhari den Auftrag, einen Magier aufzuspüren, denn vor Kurzem hat dieser einen äußerst spektakulären Zaubertrick vollführt. Er ist aus dem polizeilichen Gewahrsam verschwunden.
