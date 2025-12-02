Staffel 2Folge 12
Private Eyes
Folge 12: Wellness mit Hindernissen
45 Min.Ab 12
Mark Steinman, der Betreiber eines Luxushotels auf dem Land und früherer Teamkamerad von Shade, engagiert das Ermittlerduo, um in einem Fall von Untreue zu ermitteln. Die beiden glauben, dass dies eine gute Gelegenheit für einen Kurzurlaub sei, und laden Ken und Mel ein, sie zu begleiten. Als ihr Klient jedoch ermordet wird und der örtliche Sheriff offenbar mit der Situation überfordert ist, müssen sie ihre Dates sitzenlassen, um den Fall zu lösen.
