Private Eyes

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 14
Auf der Suche nach Leroy

Folge 14: Auf der Suche nach Leroy

45 Min.Ab 6

Maz' Schwester wendet sich überraschend an Angie mit einer außergewöhnlichen Bitte. Eine seltene Kreatur ist aus Ripleys Aquarium verschwunden. Die beiden tauchen daraufhin in die düstere Welt des illegalen Tierhandels ein.

