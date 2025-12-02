Zum Inhalt springenBarrierefrei
Private Eyes

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 15
Der Falke von Bedford

Folge 15: Der Falke von Bedford

45 Min.Ab 12

Ein kleiner altkluger Junge ist fest davon überzeugt, dass sein Nachbar ermordet worden ist. Er hat verdächtiges Material von einer Drohne gesichtet. Also wendet er sich an Shade und Angie, um aufzuklären, was geschehen ist.

