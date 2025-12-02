Staffel 2Folge 15
Private Eyes
Folge 15: Der Falke von Bedford
45 Min.Ab 12
Ein kleiner altkluger Junge ist fest davon überzeugt, dass sein Nachbar ermordet worden ist. Er hat verdächtiges Material von einer Drohne gesichtet. Also wendet er sich an Shade und Angie, um aufzuklären, was geschehen ist.
Private Eyes
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
12
Copyrights:© 2017 Shade PI S2 Productions Inc. All rights reserved.