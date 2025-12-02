Staffel 2Folge 7
Von Dieben und ÄrztenJetzt kostenlos streamen
Private Eyes
Folge 7: Von Dieben und Ärzten
45 Min.Ab 12
Nach einer Reihe von Einbrüchen sollen Shade und Angie ermitteln, wer es auf eine gratis arbeitende Klinik abgesehen hat. Dr. Ken Graham, der dort arbeitet, ist Angies früherer Verlobter. Shade konzentriert sich zunächst darauf, zu beweisen, dass der gutaussehende, philanthropische, mehrere Fremdsprachen sprechende, gitarrenspielende, motorradfahrende Dr. Ken nicht so toll ist, wie es scheint. Doch selbst er ist nicht auf das vorbereitet, was er dann herausfindet.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Private Eyes
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2017 Shade PI S2 Productions Inc. All rights reserved.