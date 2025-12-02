Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Private Eyes

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 9
Der verschwundene Soldat

Der verschwundene SoldatJetzt kostenlos streamen

Private Eyes

Folge 9: Der verschwundene Soldat

45 Min.Ab 12

Shade und Angie untersuchen das Verschwinden eines Kadetten. Dabei finden sie heraus, dass der verschwundene Soldat ein dunkles Geheimnis mit zwei Freunden teilte. Unterdessen entdeckt Angie, dass Ken ihren Verlobungsring aufbewahrt hat, was alte Zweifel und Ängste aufleben lässt, die dazu führen, dass sie wieder das Weite suchen will.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Private Eyes
MOVIESPHERE

Private Eyes

Alle 5 Staffeln und Folgen