Staffel 3Folge 11
Aye, Aye, TonyaJetzt kostenlos streamen
Private Eyes
Folge 11: Aye, Aye, Tonya
45 Min.Ab 12
Shade und Angie glauben, dass sie einen einfachen Fall von Untreue aufdecken, als sie an Bord eines Piraten-Kreuzfahrtschiffes auf hoher See fahren. Doch dort verdecken Kostüme und Augenklappen einen heimtückischeren Plan.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2017 Shade PI S2 Productions Inc. All rights reserved.