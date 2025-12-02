Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Private Eyes

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 8
Der Conroy-Fluch

Der Conroy-FluchJetzt kostenlos streamen

Private Eyes

Folge 8: Der Conroy-Fluch

45 Min.Ab 12

Mitten im Sommer geht die Klimaanlage in der Detektivagentur kaputt und Don versucht, sie zu reparieren. Dann taucht ein Provinz-Hilfssheriff auf und bittet Angie und Shade um Hilfe bei der Aufklärung eines mysteriösen Mordes.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Private Eyes
MOVIESPHERE

Private Eyes

Alle 5 Staffeln und Folgen