Staffel 4Folge 11
Hochzeit mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Private Eyes
Folge 11: Hochzeit mit Hindernissen
45 Min.Ab 12
Angie und Shade sind zu einer Hochzeit auf einer Insel eingeladen und werden von einem heftigen Sturm überrascht. Als auch noch ein Flugzeug dort notlanden muss, kommen sie einem Rätsel um einen vergrabenen Schatz auf die Spur.
Private Eyes
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2017 Shade PI S2 Productions Inc. All rights reserved.