Staffel 4Folge 12
Private Eyes
Folge 12: Tod auf dem Jahrmarkt
45 Min.Ab 12
Auf dem Jahrmarkt scheint ein Wartungsmitarbeiter vom Riesenrad gestürzt zu sein. Seine Witwe bittet Angie und Shade, den mysteriösen Vorfall zu untersuchen. Die beiden tauchen ein in die Welt der Schausteller und Diebe.
Private Eyes
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2017 Shade PI S2 Productions Inc. All rights reserved.