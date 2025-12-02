Zum Inhalt springenBarrierefrei
Private Eyes

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 12
Tod auf dem Jahrmarkt

Folge 12: Tod auf dem Jahrmarkt

45 Min.Ab 12

Auf dem Jahrmarkt scheint ein Wartungsmitarbeiter vom Riesenrad gestürzt zu sein. Seine Witwe bittet Angie und Shade, den mysteriösen Vorfall zu untersuchen. Die beiden tauchen ein in die Welt der Schausteller und Diebe.

