MOVIESPHEREStaffel 4Folge 5
Weiße Rosen

Folge 5: Weiße Rosen

45 Min.Ab 12

Angie und Shade werden ins Krankenhaus zu einer mexikanischen Schauspielerin gerufen. Die Hauptdarsteller ihrer Telenovela werden von beinahe tödlichen Missgeschicken und einem seit Jahrzehnten ungelösten Mord heimgesucht.

