Staffel 4Folge 7
Der StalkerJetzt kostenlos streamen
Private Eyes
Folge 7: Der Stalker
45 Min.Ab 6
Matt Shade nimmt an einem Prominenten-Golfturnier teil. Als ein Stalker eine der Spielerinnen belästigt, gehen Angie und Shade der Sache auf den Grund. Unterdessen entwickelt sich eine Romanze zwischen Matt und der Schauspielerin Willow.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Private Eyes
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2017 Shade PI S2 Productions Inc. All rights reserved.