Private Eyes

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 9
Die Uhr eines Superstars

Die Uhr eines Superstars

Private Eyes

Folge 9: Die Uhr eines Superstars

45 Min.Ab 12

Der berühmte Schauspieler Ben Riggs engagiert Angie und Shade. Nachdem ihm jemand eine teure Uhr - ein Sammlerstück - gestohlen hat, wird er nun erpresst. Angie und Shade müssen die Uhr rechtzeitig vor der Premiere seines Films finden.

